Galerii: esimene Koolitantsu festivali tantsupäev täitis Tartu energiaga

"Koolitantsu Tartu tantsupäev tõi lavale tantsukunsti kogu oma mitmekesisuses - nägime suuri truppe, duette ja soliste, erinevaid žanre, stiile ja käsitlusi. Rõõmustan, et tants on Tartus populaarne - tantsupäev venis öösse ja laval nähtud trupid olid tõeliselt rohkearvulised osalejate poolest ning tantsud eriilmelised," rääkis kunstiline juht Elina Gorelašvili.

"Samuti on hea näha, et loomingulisse protsessi kaasatakse tantsijaid, mis veelgi meie tantsumaastikku rikastab. Tantsupäeva kokkuvõtteks saan tõdeda, et esimene tantsupäev oli inspireeriv ning tahaksin kõigile soovida julgust katsetamiseks," lisas teine kunstiline juht Joonas Tagel.

Gorelašvili ja Tagel jagasid tunnustuspreemiad koos tantsuhuvihariduse valdkonna esindaja Helena Piheliga nii väikestele kui ka suurtele.

Tunnustuspreemiad pälvisid:

Tervikliku ja kunstilise kogemuse loomise eest – Triiniks tantsuga "Päikesekillud", autorid Madli Teller koos tantsijatega.

Vaba eneseväljenduse ja eakohase lähenemise eest – Error tantsukool tantsuga "Pillimäng", autorid Liisa Mugra ja Alar Orula.

Stiilipuhtuse ja tervklike rollilahenduste eest – Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Ära sega!", autor Marit Männiste.

Nauditav kehatunnetus ja peenekoeline kompositsioon – Error tantsukool tantsuga "Ahelaist!", autor Liisa Laine, juhendajad Sandra Rätsep-Kirss ja Elina Nora Pruun.

Piirideülene nauding liikumisest – Error tantsukool tantsuga "Trahh", autorid Merli Laur ja tantsijad.

Värske teemalahendus – Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Koomiksi keeles", autor Kerstin Lõhmus.

Meisterlik ja nüansirohke tervik – Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Paabulinnu paradoks", autorid Maarja Pruuli, Kerstin Lõhmus.

Stiilipuhas esitus nauditavalt lihtsas koreograafias – RN Stuudio tantsuga "Tantsi minuga", autor Mari-Liis Kurvits.

Aus ja liigutav tundeküllase liikumisega looming – Kadi Krikmann tantsuga "23:23", autor Kadi Krikmann, juhendaja Kaisa Kattai.

Tantsijate kohalolu mõjusas esituses – Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Veab sul", autor Kalver Kaseorg.

Breiktantsu eluvaimu hoidmise eest – Error tantsukool tantsuga "Lihtne mäng", autor Alar Orula.

Tartus oli kohal ka Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii, mis andis mõlemal kontserdil välja ühe eripreemia tantsule, mis samuti lõppkontserdile sõidavad. Noortežürii eripreemiad pälvisid:

Leidliku vahendikasutusega ja mõnusa etendusoskusega soe esitus – Triiniks tantsuga "Kiired ehitusmeistrid", autor Ingrid Hamer.

Hingestatud, puhta tehnika ja loomingulise ruumikasutuse eest – Kadi Krikmann tantsuga "23:23", autor Kadi Krikmann, juhendaja Kaisa Kattai.

Kontserdi avanumbrina tuli ettekandele päeva juhtinud Ingeri uus lugu "Who I Really Am" ning temaga koos astusid üles Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koreograafiatudengid. Nemad on ka kõigi kontsertide külalisteks, esitades tantsu- ja videotöid Mait Agu 70. juubeli auks. Esitusele tulevate tööde juhendajad on Oksana Tralla, Maria Uppin-Sarv ja Indrek Kornel. Publik saab vaadata ka fragmente tantsupeomuuseumi Mait Agu teemalisest näitusest.

Lisaks piirkondlikutele tantsudele astuvad üles ka signatuurtantsud, mis on selle festivaliaasta kõige ehedamad stiili- ja žanrinäited. Tantsud valiti välja kandideerijate seast. Valitud loomingut esitatakse kõikidel Koolitants 2022 kontsertidel.

"Valisime välja kolm tantsu, mis paistsid silma oma eriilmelisusega. Signatuurtantsud on hästi läbimõeldud numbrid, milles on nautimust, kvaliteeti ja sisu. Moodustub tervik, mis jääb meelde," kirjeldasid Koolitantsu kunstilised juhid Elina Gorelašvili ja Joonas Tagel

Pärast tantsupäevade äravaatamist kuulutavad kunstilised juhid välja ka eripreemiad, mille pälvijad esinevad 2. mail rahvusooperis toimuvatel lõppkontsertidel.