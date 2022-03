Bruce Willis lõpetab kõnehalvatuse diagnoosi tõttu näitlemise

Hollywoodi näitleja Bruce Willise perekond teatas, et mees loobub oma karjäärist pärast afaasia ehk kõnehalvatuse diagnoosi saamist.

"Tahtsime perekonna nimel jagada Bruce'i imelistele fännidele, et meie armastatud Bruce'il on olnud terviseprobleeme ning tal diagnoositi hiljuti afaasia, mis mõjutab tema kõnevõimet," vahendas Variety perekonna teadet. "Seetõttu astub Bruce pärast pikka kaalumist eemale oma karjäärist, mis on talle nii palju tähendanud."

Perekonna sõnul on tegemist tõeliselt raske ajaga ning nad hindavad fännide toetust ja armastust.

Willise näitlejakarjäär algas varastel 1980ndatel ning sai tõelise hoo sisse ABC seriaaliga "Moonlighting", kus ta oli peaosas koos Cybill Sheperdiga. 1988. aastal tuli välja ka legendaarne "Die Hard", kus vaatajate astus esimest korda John McClaine.

Nelja aastakümne vältel on Willise filmid üle maailma teeninud enam kui viis miljardit dollarit. Ta on olnud nomineeritud viiele Kuldgloobusele, millest võitis ühe, ning kolmele Emmyle, millest võitis kaks.

Afaasia ehk kõnehalvatus tekib peaaju kõnekeskuste kahjustuse tagajärjel.