"Pealtnägija": uue põlvkonna selgeltnägijad on head turundajad

Vigala Sass, Kaika Laine, Igor Mang või Edda Paukson on nimed, mis ei vaja vanemale põlvkonnale tutvustamist, kuid peale on kasvanud uus põlvkond tähetarku, selgeltnägijaid ja eneseabigurusid, kes on popid nii oma eakaaslaste kui ka endast mitu korda vanemate seas.

Üks noorgurude ühine nimetaja on kõrge turundus- ja meediateadlikkus. Kõigil "Pealtnägija" loo tegelastel on efektsed kodulehed, nad on sagedased külalised telesaadetes või on neil koguni endal erakanalis saade.

Kui Vigala Sass või Kaika Laine võtsid omal ajal tasu kas toidu või kingituste näol, siis uus põlvkond ei tee saladust, et see on elatusallikas ja töö, millel on ka konkreetne hinnakiri. Näiteks Saaremaalt pärit 31-aastane Tene Laul pole ainult tele- ja sotsiaalmeedianägu, kes seletab unenägusid, horoskoope või vaatab tulevikku, vaid üks Eesti edukaim poolvääriskivide müüja.

Olgu need kaardid või kristallid, meditatsioon või hüpnoos – kõik noorgurud kinnitavad, et eesmärk on hädasid leevendada ja elu parandada. Tartu Ülikooli usuteaduskonna vanemteadur Lea Altnurme ja kliiniline psühholoog Kariina Laas ütlevad, et erinevus rikastab ja vabal maal võivad inimesed oma raha kulutada, kuidas soovivad. Probleem tekib siis, kui antakse juhiseid, mis kalduvad meditsiini pädevusse.