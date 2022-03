Foo Fighters tühistas trummari surma tõttu kogu eesoleva turnee

50-aastane trummar suri nädalavahetusel Colombia pealinnas Bogotas, kus bänd pidi osa võtma sealsest muusikafestivalist, kirjutab BBC.

Turnee sisaldas muu hulgas ka täielikult välja müüdud staadionikontserte Suurbritannias, lisaks ülesastumisi USA-s, Kanadas, Austraalias ja Uus-Meremaal.

Ansambel kirjutas oma fännidele suunatud pöördumises, et neil on kahju pettumust valmistada ning nad on ka ise kurvad, et ei saa oma austajatega plaanipäraselt kohtuda. "Võtame selle asemel aega leinata, hoida oma armastatuid lähedal ning hinnata muusikat ja aega, mida olema ühiselt loonud," seisis nende teates.

Hawkins ühines Foo Fightersiga 1997. aastal. Nad on võitnud 12 Grammyt ning on tänavu nomineeritud veel kolmele. Grammy tseremoonia toimub juba sel pühapäeval ning Foo Fighters oleks pidanud ka seal üles astuma.