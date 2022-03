Paide mees on õues ujumas käinud iga päev järjest üle kahe aasta

36-aastane paidelane Ott Koobas on õues ujumas käinud järjest üle 800 päeva, kuid viimasel 104 päeval iga kord eri veekogus. Mees kinnitab, et talisuplemine teeb ta õnnelikuks.

Koobas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et taliujumine on tema jaoks alati seostunud Tartuga. Esimest korda astus ta jääauku 2019. aasta lõpus pärast Tartusse kolimist, kus ta õpib informaatikat.

Teisipäeval oli ilm üsna talvine - sadas laia lund ja külma oli kolm-neli kraadi. Enne Hindreku turismitalu tiiki astumist võttis Ott aega nii-öelda maha jahtumiseks ja mediteerimiseks, ta tegi hingamisharjutusi ja valmistas keha katsumuseks ette.

"Kui küsitakse minult, millal on õige aeg, siis ma ei ütleks, et vaata kalendrisse, kas on september või oktoober või üldse detsember, vaid pigem siis, kui su vaim on valmis," rääkis ta.

Ott on jääkülmas vees vastavalt enesetundele viis kuni kümme minutit, kuid näiteks 100. päeval suutis ta vastu pidada kümme minutit.

"See oli juba tõsine pingutus, kus taastumine võttis ikkagi võib-olla isegi tund aega," ütles ta.

"Ma julgen väita, et vees oldud aeg praegu võrdub saalitreeninguga ehk siis poolteist tundi saalitreeningut, kas siis korvpalli mängides või võrkpalli mängides," lisas ta.

Teisipäevane suplus kestis kuus minutit. Ott ütles, et kui varem võttis ta veekogu äärde alati kaasa abikaasa ja pisitütre, siis nüüd on enesekindlus kasvanud ja ta on õppinud tunnetama oma piire.

"Kindlasti see teeb mind õnnelikus. See ju tekitab head enesetunnet. Ja kuniks ma teen seda ikkagi mitte sunniviisil, siis seni ma ikkagi tunnen sellest ka rõõmu," sõnas ta.

Ott Koobas on otsustanud iga päev suplemas käia selle aasta lõpuni, kui tema harrastuse algusest möödub 1089 päeva.