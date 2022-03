TMW festivalikutse on vastu võtnud ka mõned Ukraina muusikud

Festivali juht Helen Sildna koos oma meeskonnaga ütles programmi tutvustades, et huvi ühendfestivali vastu on suur ning Eestisse tuleb 175 esinejat Euroopast, Kanadast, USA-st ja Aafrikast. Hoolimata sõjast on festivalikutse vastu võtnud ka mõned Ukraina muusikud, kellele pakuti võimalust soovi korral tulla Eestisse koos peredega.

"Tegelikult on meile vastanud kõik artistid. Mõni ongi öelnud, et hetkel on meil muusika ja pillide asemel käes relvad, me kaitseme oma kodumaad," rääkis TMW muusikaturu fookuspäeva ja noorteprogrammide juht Terje Trochynskyi. "Me saame aru ja toetame igatpidi. Aga need, kes on tulemas, me mõtleme välja kuidas me saame neile piirile vastu minna ja kuidas me saame nad siia tuua," lisas ta.