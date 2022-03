Osale filmivõistlusel "Kuidas mu Ukraina eakaaslasest sai sõjapõgenik Eestis"

"Rõhk on sõnal film, mitte võistlus," tutvustas endine poliitik Hannes Rumm. "Konkursi mõte on selles, et noored ise astuksid oma Ukraina eakaaslase juurde, otsiksid mõne sellise inimese, kes on Eestisse pidanud põgenema oma kodust, filmiksid ta telefoniga üles ja monteeriksid esmase loo kokku. 1-5 minuti pikkuse loo," kirjeldas Rumm filmivõistlust.

"Üks asi on telepilt ja teine asi on see, kui sa isiklikult puutud kokku eakaaslasega ja saad aru, kui palju õnnetum on see inimene, kui olen mina," rääkis Rumm, et lugu tahetakse edastada ilma vahendajateta. "Mõte ongi rääkida Ukraina sõja lugu noorelt noorele. See tõenäosus, et me tegelikult oleksime võinud olla samas olukorras tulebki kõige paremini välja sellest, kui üks noor räägib teisele," lisas ta.

"Kui ühine suhtluskeel on inglise keel, on tore, kui ei ole, siis on mõistlik appi paluda mõni vanem inimene, kes oskab tõlkida," soovitas Rumm. "Ma usun, et kui noored tahavad, siis keelebarjäärist saavad nad üle," teatas ta, kuid lisas, et raskem võib hoopis olla psühholoogilise barjääri ületamine ehk julguse leidmine võõra inimese intervjueerimiseks.

"Siinkohal meie sõnum on: ärge kartke! Meie kogemus tegelikult näitab, et noored ukrainlased ise tahavad oma lugusid rääkida," ütles Rumm, kuid soovitas, et enne filmitegemise mainimist võiks esmalt siiski uurida, kuidas ukrainlasel läheb ja kas neil on millegagi abi vaja.

"Võistlus on avatud ka Eesti venelastele ja Ukraina noortele," rääkis Rumm. "Üks meie filmivõistluse kaaseesmärke on, et seal osaleksid ka noored Eesti venelased, kellest paljudel vanemad elavad ikkagi Kremli-meelses inforuumis," räägib Rumm. "Me loodame neid kokku viia Ukraina eakaaslastega ja tekitada neile vahetut kogemust. /.../ Loodame, et sellisel juhul ta saab paremini aru, mis Ukrainas toimub," lisas ta.

"See võistlus ei ole kindlasti mitte niivõrd sellepärast, kui hästi keegi tehniliselt filmi teeb, vaid pigem ikka sellest, et emotsionaalselt jäädvustada need lood ja neist paremini aru saada," teatas Rumm. Ta lisas, et olemasolevas ajahetkes ajaloo jäädvustamine on 21. sajandi uus trend, mida ka professionaalid teevad.

Rohkem infot, kuidas filmi teha ja vormistada, saab sotsiaalmeedia kanalitest.