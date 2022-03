Taylor Swift pälvib audoktori kraadi

Taylor Swift saab New Yorgi ülikooli kunstiteaduse audoktori kraadi. Lauljanna teeb lõpetajatele pühendatud pöördumise mais toimuval aktusel.

Superstaar saab kunstiteaduse audoktori kraadi ja kõneleb New Yorgi ülikooli hommikusel aktusel 18. mail Yankee staadionil. See on Taylor Swifti esimene kraad, kuna lauljanna sai kuulsaks juba keskkolis käies, vahendab HuffPost.

Ülikooli direktor rääkis pressiteates, et nad pole alates 2019. aastat ühtegi aktust pandeemia tõttu läbi viinud, seega autasustatakse sel aastal korraga kolme viimase aasta lõpetajaid.

Samuti on Taylor Swifti värskeim album "Evermore" Grammydel nomineeritud aasta albumi kategoorias. Grammyd toimuvad juba sellel pühapäeval, 3. aprillil. Eelmisel aastal võitis Swift "Folklore" albumiga samas kategoorias ning see oli kolmas kord kui ta antud auhinna pälvis.