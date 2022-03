Manna avaldas uue singli "Grieve" koos muusikavideoga

Manna uus singel "Grieve" on lauljanna teine muusikavideoga välja antud lugu ning esimene singel pärast eelmisel suvel ilmunud albumit "I Can Do Anything if I Want To".

Manna sõnul on "Grieve" lapsepõlve leinamislugu. "See lugu aitas mul leppida, et mu lapsepõlv on möödas ja mul on aeg edasi liikuda. Video koosneb erinevatest elementidest, mis meenutavad mu lapsepõlve. Näiteks armastasin "Powerpuff Girls'e" ja tahtsin saada loomaarstiks. Videost nähtub ka seda, kuidas vanemaks saamine mu mõttemaailma ning tegusid mõjutas ja mis minust siis praeguseks välja on tulnud," rääkis ta.

Uue singli video on filmitud Lasnamäel, sest just seal kasvas lauljanna üles. Videos saab näha näiteks Laagna teed, Kotka Kauplust ja kohalikku loomakliinikut. Samuti on taaslavastatud "Powerpuff Girls'i" alguskaadrid, mis sümboliseerivad Manna sündi. Videorežissööride jaoks oli kõige raskem katsumus lasta lahti tavapärastest püüetest sisendada pilti rõõmu, mitte valu, millest "Grieve" tegelikult räägib.

Muusikavideos astub üles ka räppar Reket. Loo produtsendiks on Markus Palo ja video valmis koostöös režissööride vendade Eskodega.