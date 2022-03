Lemo ja Kagge sarjast "Metsavennad": see on kõigest vahekokkuvõte

Kolmapäeval kell 22.05 alustab Eesti Televisioonis uus saatesari "Metsavennad". "Ringvaates" olid külas saate autorid Rasmus Kagge ja Kaur-Leho Kaljumets ehk Lemo, kes tõdesid, et arhiivimaterjali rohkuse pealt võib öelda, et tegemist on kõigest vahekokkuvõttega.

"Minu kui ajaloolase jaoks – kes ma arvasin, et peaksin metsavendade kohta teadma üht-teist – selle sarja kõige suurem väärtus tuleb välja sellest, et esimest korda, kui liikuva pildiga on kokku võetud sellises mahus niivõrd oluline peatükk Eesti lähiajaloo vastupanuvõitlusest Nõukogude võimule, mis lõppes napilt enne laulvat revolutsiooni," tõdes Kagge.

Metsavendi oli hinnanguliselt 15 kuni 20 000. Sari valmis koos ajaloolaste, metsavendluse uurijate jm ekspertidega. Arhiivimaterjali veepealne osa on tänaseks päevaks läbi töötatud ja Lemo sõnul on valminud sari kõigest vahekokkuvõte.

"Uurida on veel väga palju, aga tegelikult oleks pidanud tegema seda sarja 10–15 aastat tagasi," tõdes ta.

Kagge sõnul tuleb seda vahekokkuvõtteks nimetada just selles kontekstis, et kui sari purki sai, hakkas välja tulema ka materjale, mida väga oleks tahtnud kasutada.

"Kuni sinnani välja, et näiteks eile (pühapäeval – toim) võttis minuga ühendust üks naisterahvas, kes kirjutas ja ütles, et nüüd võib rääkida, et tema isa oli Hirmus Antsu salgast ja oli selles ja selles punkris ning vist on ka pildimaterjali," kirjeldas ta.

Kagge märkis, et kutsub inimesi ka üles vaatama läbi oma perealbumid. "Kindlasti leiate oma vanavanemate või vanemate pilte, mis võiksid olla väärtuslikud kas või selleks, et talletada neid järgneva peatüki jaoks, sest ka ajaloolased mitte ainult teles, vaid ka kirjalikult kavatsevad seda peatükki veel põhjalikumalt kaante vahele lüüa.