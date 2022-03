Vikerraadio tähistab 55. sünnipäeva raadioeetris ja veebikanalites

Vikerraadio alustas saateid 3. aprillil 1967. aastal. Uuringute* andmetel kuulab Vikerraadiot keskmiselt 121 000 inimest päevas, keskmiselt veedetakse Vikerraadio seltsis ligi 4,5 tundi päevas. Laiale auditooriumile suunatud ja ühiskonda liitev üldhuviprogramm ühendab Eesti raadiokultuuri parimad traditsioonid uute ideede ja moodsate tehniliste võimalustega.

"Vikerraadio toimetajatel on julgust, teadmist ja kogemust pakkuda programmi, et kuulajad oleks kursis Eestis ja maailmas toimuvaga. Soovime, et kuulaja silmaringil oleks huvitav ja meelolu kõigele vaatamata helge," avas Vikerraadio põhimõtteid peatoimetaja Janek Luts ja lisas, et saatepäevas peab jaguma kuulajale ka midagi üllatavat.

Sünnipäevanädala puhul on Vikerraadio kogunud kokku saatejuhtide lemmiklood, mis kõlavad sel nädalal iga päev saates "Kauamängiv" kell 15.15. Sünnipäevameeleolust on kantud ka pärastlõunane muusikasaade, kus kuulajad saavad ühtlasi vastata ka "Mnemoturniiri" küsimustele, mille on välja valinud toimetaja Marje Lenk.

Vikerraadio ootab kuulajatelt sünnipäeva puhul loomingulisi kingitusi. Helistades telefonile 69 88 955 on võimalus jätta automaatvastajale enda kirjutatud sünnipäevaluuletus. Valik luuletustest kõlab raadioeetris Vikerraadio sünnipäeval 3. aprillil.

Lisaks raadioeetrile saab Vikerraadio tegemistele kaasa elada nii kodulehel kui ka sotsiaalmeediakanalites. Kuulajaid oodatakse kodulehel kontrollima oma teadmisi ja teravat kõrva heliküsimustega mängus, kus saab mõistatada, kes Vikerraadio endistest või praegustest saatejuhtidest lõigus laulab. Sünnipäevanädalal on Vikerraadio Facebooki lehel käimas loosimäng, kus tuleb saatejuhte lapsepõlvepildi põhjal ära tunda. Iga päev loositakse õigesti vastanute vahel välja ka sünnipäevameeneid.

Vikerraadio levib kogu Eestis, interneti ja mobiilirakenduse vahendusel üle maailma. Aastal 2021 kuulati veebist ja mobiiliäpist Vikerraadio saateid üle kümne miljoni korra. Rohkem kui miljon korda kuulati möödunud aastal veebist "Järjejutu", "Õhtujutt lastele" ja "Müstilise Venemaa" osasid. Populaarsemad iganädalased järelkuulatud saated on "Müstiline Venemaa", "Samost ja Sildam" (Praegu "Samost ja Aaspõllu") ning "Rahva teenrid". Pea kõik Vikerraadio saated on kodulehel järelkuulatavad ja allalaaditavad.

*2021. aasta. Allikas: Kantar Emor, raadio- ja muusikakuulamise uuring