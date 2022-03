Anu Lensment kutsub Ukraina heaks varjevõrke meisterdama

Kamuflaaž võrkude töötoa läbiviija Anu Lensment rääkis, et idee algataja oli tema koos sõbra Jaana Ratasega. "Jaana Ratas nägi videot, kuidas Lätis juba tehti, aga natuke teise tehnoloogiaga," ütles ta "Terevisioonile".

Seejärel nägid Anu ja Jaana videosid Odessa naiste võrkude tegemise tehnikast ning otsustasid selle kasutusele võtta. "Videote põhjal üritasime aru saada, kuidas nad teevad ja hakkasime järgi tegema samamoodi," rääkis Lensment.

"Need ongi annetatud kalurite poolt või leitud võrgukuuridest, kus need on seisma jäänud - puhas taaskasutus," ütles Anu, et algne idee oli nii sidumis,- kui ka alusmaterjali puhul võtta kasutusele materjalid, mis on juba äraviskamiseks mõeldud, ent endiselt vastupidavad.

"Raami peale on vaja võrku, mille saamine võib osutuda keeruliseks," rääkis ta, kuid lisas, et siiski leidub inimesi, kellel kalavõrke kodus on. Ribamaterjal tuleb Anu sõnul vanadest kasutatud riietest, mida saadakse Uuskasutuskeskusest või läbi eraisikute annetuste.

"Meil on algatus korjata kokku militaartoonides kasutatud riiet. Neid võib tuua ERR-i kogumiskasti või käsitööringidesse, kus juba tööd tehakse," tutvustas Anu. "Üks asi, mida me tahame paluda, kui keegi suudab meid aidata: tahame korralike raame, mida avalikku ruumi välja panna," rääkis ta.

"Neil on eriti vaja porise kevade toone," teatas Anu Ukraina soovidest. "Nad katavad sellega erinevaid objekte," lisas ta ja tõi näiteks, et võrgud pannakse peale kultuuriliselt väärtuslikele objektidele, mis on juba liivakottidega kaetud. "Vähemalt see juhuslik pomm siis ehk ei satu sinna peale," ütles Anu.

Üks töötubadest asub ka ERM-is ning korraldajad plaanivad teistes muuseumites neid samuti avada. "Et inimesed saaksid rahulikult minna keset päeva ja näiteks paar tundi punuda ning tunda ennast vajalikuna - et nad teevad midagi Ukraina heaks," rääkis Anu.

"See on päris meditatiivne tegevus. Inimesed on öelnud, et nad on saanud oma äravusest jagu," rääkis Anu veel töötoas osalenute isiklikust kasust.

Rohkem infot varjevõrkude tegemise kohta on võimalik otsida sotsiaalmeedia platvormidelt.