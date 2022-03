Apple võitis võidujooksu Netflixiga ja napsas endale esimese parima filmi Oscari

Tegemist on ajaloolise võiduga, kuna varem pole ühegi voogedastusplatvormi teos nii kaugele jõudnud, kirjutab BBC.

Üheks kindlaks Oscari soosikuks peeti tegelikult tänavu Netflixi vesterni "The Power of the Dog". Film võitis parima režissööri auhinna.

"Coda" on ühtlasi esimene Sundance'i filmifestivali teos, mis on võitnud parima filmi Oscari tiitli ning lisaks on tegemist ka esimese korraga, mil parima filmi auhinna viis endaga linalugu, mis polnud nomineeritud parima režissööri ja montaaži Oscarile.

Apple kulutas väidetavalt enam kui kümme miljonit dollarit "Coda" turunduskampaaniale, mis on enam kui terve filmi tootmiseelarve, kirjutab Variety.

Netflixi rahvusvaheliste filmide eest vastutav Scott Stuber rääkis mõne päeva eest BBC-le, et see oleks tõeline unistuse täitumine, kui voogedastusplatvormi film suudaks võita parima linateose Oscari. Tänavu kandideerisid Netflixi filmid kokku 27 Oscarile. Parima filmi tiitlit on Netflix varasematel aastatel püüdnud teostega "Roma", "Mank" ja "The Irishman".