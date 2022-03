Ornitoloogiaühing ootab inimestelt teateid saabuvatest rändlindudest

Rändlindude saabumisest saab iga huviline teada anda märtsist kuni mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi.



Ornitoloogiaühing julgustab vaatlusi tegema ja esitama nii rannikul kui ka sisemaal elavatel inimestel, eriti on oodatud teave Rapla-, Järva-, Jõgeva- ja Põlvamaalt, samuti Lääne- ja Ida-Virumaalt. Vaatlusandmed tuleb sisestada andmebaasi PlutoF või saata aadressile feno@eoy.ee. Vaatluste tegemise juhendi leiab ornitoloogiaühingu kodulehelt.



"Esimesi rändlinde märgati Saaremaal veebruari keskel ja see ei ole kuigi haruldane – iga aasta saabuvad mõned üksikud rändlinnud soojemate ilmade olemasolul väga varakult," ütles ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali. "Samas veebruarikuu oli väga soe ja põldlõokesi nähti eelmisel kuul üle 40 korra peamiselt Lääne-Eesti saartel ja rannikul, kus kliima on pehmem võrreldes sisemaaga. Erinevate linnuliikide põhiränne algab aga märtsikuus, kus me võime oodata erinevaid Lääne- ja Lõuna-Euroopas talvituvaid linnuliike, näiteks suur-laukhane, metsvinti, laulurästast ja kuldnokka. Lindude ränne kestab maikuu lõpuni. Mais saabuvad viimastena oma pesitsusaladele kaugmaa rändurid, näiteks Kagu-Aasiast karmiinleevike või Aafrikas teisel pool Saharat talvituv ööbik."