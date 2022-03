Etenduse juhid: inspitsient on alati süüdi

"See on selline Hunt Kriimsilma amet," selgitas Ugala teatris töötav Kiiri Tamm. "Teed kõike ja just nagu mitte midagi," lisas ta.

Vanemuise teatri inspitsient Liisa Rõõm loetles, et prooviperioodil on ta lavastajale assistendi eest, infoedastaja ning etenduse ajal vastutab kõige eest.

Pikka aega Tallinna Linnateatris inspitsiendi ametit pidanud Tiina Kukli meenutas aegu, kus tuli ka joogiseid näitlejaid teatripuhvetist vägisi lavale tirimas käia või tekstiraamatust kogu tüki aja näpuga järge pidada ja vaikselt kaasa lugeda.

Kukli sõnul on inspitsient ka see inimene, kes on alati süüdi. "Kui näitleja unustab teksti ära või taskurätiku valesse kohta - ikka on süüdi."

Ka Kiiri Tamm kinnitas, et lavalt tulles jääb tavaliselt inspitsient esimesena ette, kelle peale oma värske emotsioon välja elada. Siiski tõdes ta, et üldiselt näitlejad tulevad ikka hiljem vabandama.