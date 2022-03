Kukerpillide 50. juubeliaasta tuleb värske loominguga 16 autorilt

Sünnipäeva puhul on valmis saanud ka värske album pealkirjaga "Kukerpillide akadeemia". Plaadile mahtus lugusid 16 erinevalt heliloojalt, kes Kukerpillidele oma loomingu pühendasid.

Teiste hulgas meisterdasid juubilarile lugusid ka Tõnu Kõrvits ja Vaiko Eplik. Kõrvits rääkis, et on Kukerpillide lauludega üles kasvanud. "Need on hinges helisenud kogu elu. Tean neid peast," sõnas ta.

"Ma arvan, et igal eestlasel on seljaajus juba suur osa Kukerpillide repertuaari," lisas Vaiko Eplik. Muusiku sõnul turundati bändi tema lapsepõlves kui rahvalikku muusikat, kuid tänapäeval kuulates on tema meelest vapustav asjaolu, kui ameerikalik see muusika tegelikult oli. "Mulle tundub, et Kukerpillide suurus paljuski ongi selle,s et nad tõid meieni mitte ainult ainult kantri, vaid ka bluegrass'i traditsiooni," lisas ta.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeva hommikul kell 10.10.