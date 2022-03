Londoni südames toimub eesti muusikale pühendatud festival "Sounds of Estonia"

"Sounds of Estonia" avakontserdil astus üles džässpianist Kristjan Randalu, kes ka 11 aastat tagasi toimunud EestiFesti festivalil esines. Kontserdil pealkirjaga "Happily Ever After" esines ta esmakordselt koos Rootsis baseeruva kammerorkesteriga O/Modernt, mida juhatab Hugo Ticciati. Teise solistina tegi kaasa klarnetist Sacha Rattle. Kavas olid tuntud eesti heliloojate looming, sh Tõnu Kõrvitsa uudisteose "The Song of the Lakes" Suurbritannia esiettekanne. Kõlas ka Randalu enda muusika ning arranžeeringud populaarsetele eesti lastelauludele.

Avapäeva teise kontserdi andis Maarja Nuut, kes esitles oma 2021. aastal ilmunud albumit "Hinged".

26. märtsil esinevad kontsertidega folkartist Mari Kalkun ja Grammyga auhinnatud Eesti Filharmoonia Kammerkoor Tõnu Kaljuste juhatusel. 26. märtsil on publikul võimalus vaadata ka James ja Maureen Tusty 2008. aastal valminud dokumentaalfilmi "The Singing Revolution". Linastuse järel vastavad publiku küsimustele ajalooprofessor Mart Kuldkepp ja dirigent Tõnu Kaljuste.