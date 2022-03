"Ringvaate" Terasmikrofoni pälvis näitleja Piret Kalda

Tänavused Terasmikrofoni nominendid olid Franz Malmsten, Grete Kuld, Tõnis Niinemets, Piret Kalda, Mari-Liis Lill, Indrek Sammul. Laureaat Piret Kalda tõdes, et on väga hämmingus, sest pole väga ajakirjandussõbralikuna silma paistnud. Kalda sai preemia tembutamise eest Anne Reemanniga, kui ta üllatas viimast "Ringvaate" eetris seoses teenetemärgi saamisega.

"Ühesõnaga ma tean, et igasuguste sigaduste eest võib saada preemiaid," tõdes ta. "Ma kasutasin kõige alatumaid võtteid ja jätsin mulje, et minuga on midagi väga pahasti. Ma kasutasin teda ära, teades, et päris sõbrad ei jäta hätta ja on alati minuga."

Hiljem palus Kalda Reemanni käest vabandust ja palus, et kui tal päris häda käes, et ta siis ka ikka kohale tuleks. "Ta pole seda hiljem ette heitnud, sest põhjus oli ju väga tore. See leevendas kõik selle asja. See oli kõik väga uhke."

Kalda tõdes, et teatripreemiaid tal väga pole, nii et ta on tänulik ka selliste preemiate nagu Terasmikrofon eest.

Varem on Terasmikrofoni pälvinud Jan Uuspõld, Tiit Sukk, Märt Avandi, Juss Haasma, Anne Veesaar, Gert Raudsep, Mart Müürisepp ja Tõnis Niinemets.