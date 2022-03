Ilmusid õppekaardid, millega Eestisse saabunud Ukraina pagulastega suhtlemist kergemaks muuta

"Tegelikult juba esimestel päevadel me mõtlesime, kuidas saaksime enda ettevõttega aidata. Esimestel nädalatel tegime annetusi Punasesse Risti, aga väikse ettevõttena me väga palju panustada rahaliselt ei saa, ja kuna me igapäevaselt teemegi lastele õppevahendeid, siis mõtlesime, mida saaksime selleks puhuks ja otsustasime, et eesti-ukrainakeelsed õppekaardid oleksidki hea viis, kuidas põgenike lapsed saavad endakeelseid õppematerjale ja miks mitte ka täiskasvanud õppida kas ukraina keelt või ukrainlased eesti keelt," rääkis kaartide autor Karol Karu "Ringvaates".

Eestis sündinud ukrainlane Daria Levantšuk ütles, et räägib emaga ukraina keeles, Eestis aga räägib ta igapäevaselt ikkagi rohkem eesti keelt või vene keelt. Ukraina ja vene keele erinevustest rääkides sõnas ta, et tegelikult on need väga erinevad keeled. "Samamoodi võiks võrrelda eesti ja soome keelt. Mõni sõna on sama, aga keeled on ikkagi erinevad".

Kuna kaardid on peamiselt mõeldud lastele, siis lähtusid nad kaartide loomisel Karu sõnul sellest, et need võiksid ikkagi olla laste esimesed sõnad, nagu koer, kass, auto, tüdruk, poiss jne. "Aga kuna seal on ka sellised sõnad sees nagu haigla ja arst, mida 1-aastase lapse esimeste sõnade seas ei ole, siis me natuke mõtlesime ka selle peale, et mis sõnu just need pered, kes Eestisse on tulnud, peaksid teadma."