Alec Baldwin naaseb pärast tulistamisskandaali filmimaailma

Näitleja Alec Baldwin naaseb filmimaastikule, lüües kaasa kahes Itaalia jõulufilmis. See on esimene kord pärast filmi "Rust" võttepaigas toimunud õnnetusjuhtumit, kus Baldwin tulistas kogemata surnuks operaator Halyna Hutchinsi.

Alec Baldwin ja tema vend William Baldwin on teel Itaaliasse, et filmida seal kahte perekomöödiat "Kid Santa" ja "Billie's Magic World ". Filmivõtted Roomas on juba alanud.

Eelmise aasta 21. oktoobril lasi Baldwin filmi "Rust" võtete käigus rekvisiitrelvast kogemata maha operaator Halyna Hutchinsi. Samuti haavas ta režissööri. Kuna tegu võis olla õnnetusjuhtumiga, siis ei ole veel kellelegi süüdistust esitatud.