Nikolai Bentsler: me kõik tahame teha Eestit paremaks ja ilusamaks

Ukraina sõja vastaste sümboolika kasutamist ei pea Bentsler õigeks. "Me kõik ju saame aru, et see on täiesti vale," rääkis näitleja, kelle sõnul ei tohiks neid sümboleid kasutada ei praegu ega ka tulevikus.

"Me oleme kõik üks eesti rahvas," mainis Bentsler, kelle sõnade kohaselt on tal hea meel, et oma vene tausta tõttu ei ole teda õnneks ei eestlaste ega muude rahvuste poolt rünnatud. "Parem, kui me kõik oleme koos, et meil oleks üks arusaam. Praegu ei tohi omavahel tülli minna," tõdes ta Raadio 2 hommikuprogrammis.

Bentsleri arvates ei tohiks kindlasti mõelda, et kõik vene keelt kõnelevad inimesed on Putini režiimi toetajad. "Päris suur enamik inimesi, kelle kodune keel on vene keel, nad ei toeta Putini poliitikat," mainis ta ja lisas, et pigem on paljude siinsete vene elanike arusaam, et tuleb elada rahulikult koos. "Me kõik tahame teha Eestit paremaks ja ilusamaks."

Ukrainaga on Bentsleril ka isiklik suhe. Seal elavad näitleja tädi, täditütar ning tema mees. Kuigi mees on korduvalt sugulasi Eestisse elama kutsunud, ei ole see õnnestunud, kuna tädi on invaliid. Küll aga on näitleja valmis neile iga hetk vastu sõitma.

Saates tuli juttu ka Bentsleri rollidest filmimaastikul. Lisaks paljudele kodumaistele linateostele on näitleja koostööd teinud ka mitmetes välismaistes projektides. Küll aga tõdes ta, et välismaiste koostööprojektide puhul on paraku üsnagi tavaline, et vene rahvusest inimesi soovitakse panna täitma mõningaid negatiivse taustaga rolle. "See juhtub päris tihti," nentis ta.

Lisaks näitlemisele on Nikolai Bentsler ennast proovile pannud ka raadiosaadete juhtimisega. Kokku töötas Bentsler raadios 14 aastat ning tõdes, et armastus raadiosaadete vastu pole tal siiani kuhugi kadunud. "Raadio on minu kirg."