Merilin Mälgi uuel singlil "Tuim ja tundetu" teeb kaasa räppar Säm

"Juba peale "Miljon sammu" ilmumist oli mul pidevalt alateadvuses väike unistus teha mõne Eesti räppariga koos lugu. Ma justkui otsisin ja sundisin ennast leidma kedagi, kellega duetti teha," sõnas Merilin, kelle sõnul ei leidnud ta esialgu ideaalselt duetipartnerit.

Hiljaaegu juhtus Merilin kokku räppar Sämiga, kellele lauljanna pakkus ka koostööd. "Mina ei kõhelnud küsida, et kas võiksime koos midagi proovida ja Säm ei kõhelnud ära öelda. Sain kohe aru, et meil on hea klapp."

Kuigi Merilini jaoks on tegemist tema esimese duetiga, on Säm juba varem mitmete artistidega koostööd teinud. Nii on räppar ühendanud enda väed näiteks Heleza ja Luisa Rõivasega. Artisti hittsingliteks on kujunenud aga lood "Mõista-mõista" ja "Punane papp".

Loole valmis ka kergelt sünge muusikavideo, mille autoriks on režissöör Markus Mikk, kelle käe all on valminud nii Sämi kui ka Heleza muusikavideod.