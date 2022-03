Siimi andis välja remiksi Ariadne loost "Shouldn't Be Friends"

"Shouldn't Be Friends" nägi esimest korda ilmavalgust detsembris toimunud Eesti Laulul ning sellest ajast saadik on singel olnud populaarne nii Eestis kui ka kaugemal.

Nüüd sai lugu hoogsa ja elektroonilise töötluse DJ Siimi poolt. Remiksiga käib kaasas ka visuaal, mille autoriks on noor visuaalkunstnik Bertan Can, kes tegi esimese töö eesti muusikutele Cartooni ja Pluuto koostöö raames.

"Olen visuaalidega vägagi rahul! Minu meelest on kogu visuaal täistabamus ja istub selle remiksi ümber ideaalselt!" kommenteeris Siimi.

Siimi kuulis "Shouldn't Be Friends'i" originaalversiooni esimest korda Eesti Laulul, kus teda võlus Ariadne vokaal ning singli huvitav helidisain.

Sel aastal plaanib Siimi ennast rohkem arendada ning loomingu uuele tasemele viia.

"Praegu tundub lähitulevikku vaadates, et mind ootab ees esimene täiskäigul festivalisuvi ning ka Eesti piiride taha on hakanud suurem huvi esinemiste osas tekkima. Ka muusika osas on juba nii mõnigi äge projekt suve ajaks lukku pandud. Üleüldiselt tunnen, et on palju, mida sellest aastast oodata ja olen väga elevil!"

Kuula DJ Siimi remiksi Ariadne loost siit:

Siimi on noor tõusev artist elektroonilise tantsumuusika maastikul, kes võitis Eesti kuulajate südamed remiksiga Marp$i laulust "Tibulinnu", millele järgnesid remiksid Pluuto, Nublu ja Reketi laulust "SOS" ja Kalevimeeste laulust "Aurik Viljandist".

Oma remikside ja originaalteostega on Siimi kokku kogunud erinevatel platvormidel üle mitme miljoni kuulamise.