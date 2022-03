Video: Noepi ekskursioon Dubai Expo suurejoonelistes paviljonides

Eesti Kontserdi korraldatud kultuuripäeva raames Dubais üles astunud Noep tegi ringi peale põnevaimatele väljapanekutele. Oma külaskäiku alustas muusik Saudi-Araabia paviljonist. "Mul tekkis mõte, et tahaks minna Saudi-Araabiasse küll," ütles Noep, kelle sõnul oleks see esimene kord riiki külastada. "Nende paviljon täitis eesmärki," lisas ta.

Noep soovitaks Saudi-Araabiat ka turismipaigana. "Väga meeldisid looduskaadrid," kirjeldas Noep Saudi-Araabia laiaulatuslikku näitustesaali ja lisas, et eriti humoorikas oli ka videoklipp John Travoltaga.

Lisaks leidis üritusel aset kohvi degusteerimine, millest Noep osa võttis. "See ei maitsenud minu jaoks kohvi moodi," rääkis ta ning lisas, et üks sort maitses lihtsalt nagu must tee. "Ausat tagasisidet peab andma," ütles Noep.

Järgmisena külastas Noep Türkmenistani paviljoni, kus ta sai teada, et riigis elab hobusesort, mida on suudetud 5000 aastat puhtana säilitada. "5000 aastat ei ole nad seda hobusetõugu ristanud," imestas Noep. "See ajalugu tundub olevat väga imetlusväärne," lisas ta.

Edasi liikus Noep USA eksponaatidega tutvuma, mis keskendub rakettidele ja kosmosele. "Kuidagi võiks inimkond ellu jääda ja säilida," arvas Noep, kelle sõnul tuleks esmalt pühenduda Maa üldisele heaolule ja alles seejärel tähelepanu kosmosetehnoloogiale suunata.

Expol oli kohal ka president Alar Karis, kes tundis rõõmu nii Eesti kui ka teiste riikide paviljonidest. "Tähtis on see, et Eesti siin välja paistab ja mitte ainult digimaailmaga, vaid ka oma burgeritega," sõnas Karis. Eesti paviljoni peakokk Ahti Haandi kinnitas käsitööburgerite menukust. "Rekordpäevad on 350 [burgerit], aga nõudlust on 1000 ringis," lisas ta.

Õhtusel sündmusel astusid lisaks Noepile üles ka Sander Mölder, Estonian Voices, Joonas Kaarnamets ning keelpillikvartett FourEst.