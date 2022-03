Seitsmele Oscarile esitatud filmi peaosaline sai lõpuks kutse auhinnagalale

Steven Spielbergi "West Side Story" on Oscarite galal nomineeritud seitsmele auhinnale, sealhulgas näiteks parima operaatoritöö, režisööri ja naiskõrvalosatäitja kategoorias. Zegler kehastab muusikalises draamafilmis ühte peaosatäitjat Mariat, vahendab Hollywood Reporter.

Pühapäeval kommenteeris Zegler sotsiaalmeedias, et tänavusi Oscareid peab ta kodust diivanilt vaatama. Kuigi ta proovis auhinnagalale kutset saada, siis see ei õnnestunud. Ka originaalfilmis Riffi kehastanud Russ Tamblyn tegi Oscarite korraldusmeeskonnale etteheiteid ja proovis näitlejannale kutset tagada.

"Loodan, et juhtub mõni viimase hetke ime ja saan meie filmi kohapeal tähistada," ootas Zegler.

Noore näitlejanna soov läkski täide, sest peale avalikke sõnavõtte edastati talle Oscarite kutse, vahendab BBC. Zegler kirjutas neljapäeval Twitterisse, et ta on väga elevil ja ei suuda uskuda, et sai lõpuks siiski auhinnagala kutse kätte.