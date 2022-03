Räppar Kid Cudi paneb end proovile režissöörina

Räppar Kid Cudi teatas, et lisaks laulmisele ja näitlemisele soovib ta end tõestada ka režissöörina. Nii valmib tema käe all uus linateos "Teddy".

Oma režissööridebüüdist teatas Kid Cudi Instagramis, kirjutades juurde, et filmi lavastamine on olnud üks tema unistustest. Samuti lisas räppar, et alustas loo kirjutamist juba 2013. aastal.

"Lisasin sellesse palju enda isiklikke võitlusi ja kogemusi, nii et see film on mulle väga südamelähedane. Ma tean, et sügaval sisimas aitab see film inimesi samamoodi nagu minu muusika. Ma jätkan oma missiooni," kirjutas artist.

View this post on Instagram A post shared by Willis (@kidcudi)

Küll aga ei piirdu Cudi ainult lavastamisega, vaid astub enda linateoses ka näitlejana üles. Filmi produtsendid on Jay-Z, Jeymes Samuel ning James Lassiter.

Räppar ei avaldanud, millal linateos ilmavalgust näeb, ent lisas, et filmivõtetega alustatakse hiljemalt selle aasta lõpus. Lõpuks peaks film jõudma Netflixi.

Kid Cudi on enda näitlemisoskuse proovile pannud filmides, nagu näiteks "Don't Look Up", "Need for Speed" ja "Entourage". Hiljuti avaldas räppar, et astub üles ka Brittany Snow debüütfilmis "17. september".