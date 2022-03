Teos, mis paljastas väidetavalt Anne Franki reetja, eemaldatakse lettidelt

Raamatu, mis väidetavalt lahendas aastakümneid kestnud küsimuse, kes reetis Anne Franki perekonna, on nüüd seatud mitmete teadlaste poolt kahtluse alla. Ka on teos raamatulettidelt eemaldatud.

Jaanuaris ilmunud raamatus "The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation" jõudsid uurijad järelduseni, et Anne Franki perekonna võis reeta teine juudi soost isik nimega Arnold van den Bergh. Frankide perekonna reeturi paljastamisega tegelesid uurijad ning endine FBI ametnik ligikaudu kuus aastat.

Nüüd on mitmed Teise maailmsõja uurijad selle väite kahtluse alla pannud, nimetades raamatut amatöörlikuks. "Selle raske süüdistuse kohta puuduvad tõsised tõendid," leidsid uued eksperdid.

Anne Frank oli juudi päritolu tüdruk, kelle pere põgenes Hitleri võimuletuleku ajal Saksamaalt Hollandisse. Ajal, mil Saksamaa vallutas Hollandi ning pihta hakkas suur juutide represseerimine, suutis Frankide perekond olla kaks aastat võimude eest varjul enne kui nad reedeti.

Raamatu kirjastaja Ambo Anthos otsustas pärast teosele laekunud kriitikat, et ei müü seda enam raamatulettidel ning palub poodidel juba ette ostetud varud tagastada.