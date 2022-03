ETV+ toob argiõhtutesse venekeelse telemagasini "Horisont"

ETV+ uus venekeelne stuudiosaade "Horisont" avab argiõhtuti Eestis ja maailmas toimuvat inimeste ja sündmuste, lõbusate ja keeruliste teemad kaudu. Uue saate teemavalik on võimalikult lai, et pakkuda vaatajale tööpäeva lõpus nii päevakajalisi käsitlusi kui ka kergemaid ja meelelahutuslikke teemasid. Stuudiosse on oodata erinevaid külalisi, samuti on saates olulisel kohal videolood.

"Mul on hea meel, et ETV+ programm saab lisa uue saatega, mis täiendab meie õhtuste päevakajaliste saadete valikut. "Horisont" aitab vaatajal maailma mõtestada ning teeb sissevaate inimeste eludesse ja teemadesse, mis puudutavad kõiki," märkis ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja. Ta lisas, et info- ja sündmusterohke aeg paneb vaataja otsima usaldusväärset programmi: "Uudised toob jätkuvalt igal õhtul vaatajateni "Aktuaalne kaamera", "Horisont" lisab selle kõrvale inimlikud ja praktilised teemad."

"Horisont" toob ETV+ ekraanile ka uue saatejuhi Alina Privalova, kes juhtinud varem nii tele- kui ka raadiosaateid. Saate vastutav toimetaja on Aleksandr Hobotov, produtsent on Helen Valkna.

"Horisont" on ETV+ eetris esmaspäevast, 28. märtsist igal argiõhtul kell 19.30