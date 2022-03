ETV värske dokumentaalsari viib vaatajad metsavendade radadele

Saatesarjas astuvad üles kolm metsavenda ja mitmed toetajad, kes metsas olevaid inimesi tol ajal aitasid. Produtsent Laur-Leho Kaljumets nentis, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav asi - seda tuleb aeg-ajalt meelde tuletada. Metsavennad seisid vabaduse väärtuste eest ja hoidsid üleval Eesti vabariigi olemust hetkel, kui taevas Eesti kohal oli tumepunane.

"Toonaseid vabadusvõitlejaid on aktuaalne just praegu, kui Ukrainas käib sõda, meenutada ja mälestada. Sari kirjeldab väga selgelt Eesti kangelasi, kes annavad meile lootust ja usku, et meie seas on sama vapraid ja tublisid mehi, kes on valmis võitlema viimse veretilgani oma kodumaa eest," rääkis tutvustuseks saatejuht Rasmus Kagge.

"Metsavennad läksid metsa sooviga sealt ikkagi nii ruttu kui võimalik välja tulla. Kõigil oli lootus, et ühel hetkel hakkab sõda lääne riikide ja Venemaa vahel ning metsavennad saavad anda nii metsas kui ka sealt välja tulles oma panuse Eesti vabastamiseks," kommenteeris arheoloog ja metsavendluse uurija Mauri Kiudsoo. "Ajapikku muidugi frustratsioon ja pettumus võis ka metsas elades võimust võtta," lisas ta.

"Metsavennad" Autor/allikas: ERR

"Müts maha nende inimeste ees, kes suutsid aastaid ja aastakümneid metsas vastu pidada," rääkis Kiudsoo. "Meie põlvkond ei suuda tegelikult siiani seda raskust hoomata, mida need inimesed pidid taluma, kes tol ajal soodes-metsades varjusid või kes metsas varjujaid oma eluhinnaga abistasid. Ukraina kriis lööb paljude jaoks häirekella just seetõttu helisema, kuna neil meenub analoogne olukord, mida nad ise pidid 1940-ndatel läbi elama - Vene julgeolek ajas neid nagu loomi metsades ja rabades taga," lisas ta.

Lisaks metsavendadele kannatasid ka nende lähedased. "Mind peksti nii palju, et kaotasin teadvuse," kirjeldas üks saateosalisi, kuidas ta keeldus enda metsavennast partneri kohta venelastele teavet andmast.

"Mul on üks põhimõte - ma ei tee vaenlasele seda rõõmu, et ma vihane olen," rääkis teine saateosaline, endine metsavend.

"Kõik need, kes panid vastu nõukogude võimule oma elu ja pere hinnaga väärivad tegelikult legendi staatust, aga mõned on lihtsalt nende hulgast esile tõusnud. Läbi nende jutustame erinevaid tahke metsavendluse loost," teatas produtsent Kaljumets.

