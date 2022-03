Eestlanna kootud 2000-eurosed sokid plaanitakse saata Zelenskile

"Mina olin siis oma sokihunniku otsas ja mõtlesin, mida ma nendega peale hakkan," rääkis Marit, miks ta otsustas kootud sokid oksjoniplatvormile müüki panna. Sokke oli erinevaid - osad olid "Slava Ukraini" sõnumiga ning kõige kallimaks paariks osutunud sokid kannavad Maosaare kaitsjate maailmakuulsat lauset.

"Kui ma pühapäeva hommikul ärkasin ja nägin numbrit 2000 eurot, hõõrusin silmi, panin ette oma +2 prillid ja vaatasin kolm korda uuesti," rääkis Marit. "Ma ei julgenud kohe rõõmu tunda, sest mõtlesin, et äkki oli kellegi kass astunud klaviatuurile või napsune sõber teinud paha nalja. Kui ma sain aru, et tegelikult ongi olemas selline ostja, siis mul oli tohutult hea meel. Kõik läheb ju Ukraina toetuseks," rõõmustas ta.

Meelis Niinepuu, kes 2000 eurot sokkide eest välja käis, arvas, et Eestis ei ole inimest, kellele antud sokid parajad oleks - need on sobilikud kas Ukraina presidendile või inimestele, kes rindel sõdivad. "Küll me leiame viisi, kuidas õiged inimesed sokid kätte saaks." teatas ta.

"Need sokid läksid tegelikult oksjonile lahtise varbaotsaga, sest eelmise paariga juhtus nii, et suurus ei sobinud," lisas Marit. "Ostja kirjutas mulle, et tee sokid Zelenski jala järgi," rääkis ta. Kahjuks Zelenski jalanumbrit naine internetist ei leidnud, kuid arvas, et see võiks 43-44 vahele jääda.

"Üle pika aja mul on Eesti rahva üle jälle väga-väga hea meel. Täna ma näen, et kõik tegutsevad," teatas Meelis, kes on ka varasemalt Ukrainale annetusi teinud.

"Olen seisukohal, et rüpes käed on saatana tööriist," lisas Marit lõpetuseks.