48 filmis mänginud Uuspõld kõiki rolle ei mäleta: 2002-2010 oli suht hämar periood

"Tahaks küll, et mäletan, aga arvan, et kindlasti ei mäleta," arvas Uuspõld "Ringvaates".

Näitleja naudib väga ka tudengifilmides osalemist. "Noortega kohtumine on alati... see annab elule tähenduse," arvas ta. Uuspõllu sõnul pole tema puhul kunagi küsimus selles, kas mõnes projektis kaasa lüüa, vaid pigem sõltub kõik tema graafikust.

Grete Lõbu pani näitleja ka proovile ja luges ette filme, kus ta on osalenud. Tuli välja, et kõiki tõesti pole võimalik mäletada. Uuspõld pidi tõdema, et olukordi, kus ta pole mäletanud oma osatäitmisi filmides, on ennegi ette tulnud. Ükskord tuli välja, et on kaasa löönud suisa terves seriaalis, millest ta midagi meenutada ei suutnud.

"Võib olla, et aastal 2002-2010 on suht hämar periood minu elus. Siis mul olid muud eesmärgid," muigas näitleja.

Praegu on Uuspõllul töös kaks filmiprojekti. Hiljuti lõi ta kaasa komöödias "Kiik, kirves ja igavese armastuse puu".