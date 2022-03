Pühapäeval saab nii otse kui ka ETV-s kaasa elada kontserdile "Save Ukraine"

"Olukorras, kus mõned inimesed juba harjuvad sõjauudistega, saame korraks jälle ühtsena kokku tulla ja ukrainlastele tuge pakkuda," selgitas "R2 Pulss" saates kontserdi projektijuht Marii Reimann ürituse esmast eesmärki. "Kõikide oma igapäevatööde ja -tegemiste kõrvalt saame jälle läbi ühe mõtestatud tegevuse abiks olla," lisas ta.

"Oma olemuselt on sündmus kahetunnine teleülekanne, mille ühisvaatamine toimub erinevatel Euroopa linnaväljakutel - meil Vabadusel väljakul. Kohapeal eraldi live-kontserti ei ole, vaid on suur ekraan ja kõlarid ning koht, kus kokku tulla," tutvustas Reimann sündmust.

"Kindlasti on see hea koht, kus Eestisse jõudnud ukrainlased saavad meiega õlg-õla kõrval seista, näha kohalikke artiste, kuulda sõnumeid nende enda inimestelt otse ning muuhulgas tajuda rahvusvahelist toetust," lisas ta.

Marii Reimann rääkis, et sündmuse teine eesmärk on ka annetuste kogumine "Sündmuse erinevus on see, et me ei kogu raha ühelegi suurele rahvusvahelisele organisatsioonile, vaid teeme ülekanded otse Ukraina sotsiaalministeeriumi kontole. Seda muret kindlasti pole, et kuhu see raha ikkagi läheb," selgitas ta.

"Kuulsin Ukraina partneritelt, et sõjaline olukord on väga pinev ning seetõttu paljud suuremad rahvusvahelised organisatsioonid ei saa rangete turvaprotokollide tõttu mingitesse kohtadesse siseneda," rääkis Reimann, miks otsene annetuste edastamine vahendajateta eriti tähtis on. "Eks see olukord ka muutub nii kiirelt, et mis need põhivajadused parasjagu on," lisas ta, et Ukraina valitsus teab kõige paremini, mida annetuste eest osta.

Publiku ette astuvad teiste seas Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David. Samuti Eurovisiooni võitjad Salvador Sobral ja Netta ning Ukraina artistid Dakha Brakha, Ruslana, The Hardkiss, Jamala, Go_A, Monaik, Alyona Alyona ja paljud teised.

Sündmuste kokkupanemist tutvustas Reimann nõnda, et salvestused tehakse üle maailma, kuid Poola edastab ühispildi. Põhikorraldajateks on festival Atalse meeskond, Ukraina meedia- ja mobiilettevõtted ning sotsiaal,- välis- ja kultuuriministeerium.

Sündmus leiab aset pühapäeval, 27. märtsil, kell 18.30 Vabaduse väljakul. Lisaks kannab Eestis kontserti üle ETV sama päeva õhtul kell 22.30. Saadet juhivad Anu Välba ja Reimo Sildvee.