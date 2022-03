Ukraina bänd lõi ansambli The Clash loost "London Calling" oma versiooni

Loos "Kyiv Calling" juhivad ansambli Beton liikmed tähelepanu Venemaa agressioonile Ukrainas. Ka bändi loodud muusikavideos on märgata kaadreid protestidest ning venelaste rünnakutest.

Ansambli eesmärk oli oma looga koguda Ukrainale rahalist abi.

Suurbritannia ansambli The Clashi originaalversioon "London Calling" viitab teisele maailmasõjale, mil BBC World Service kasutas sel perioodil oma saadetes fraasi "This is London calling". Oma looga soovis The Clash juhtida tähelepanu poliitilistele ebastabiilsustele Suurbritannias ja maailmas 1970. aastatel.

Ukrainlaste kaverit märkasid ka bändi The Clash liikmed, kes jagasid video enda sotsiaalmeedias.

Beton liikmed on ka varem enda arvamust Venemaa kohta sotsiaalmeedias avaldanud. Nii kirjutasid liikmed Instagramis, et on asunud oma kodumaad kaitsma.

"Me oleme punkrokkbänd Beton Ukrainast ning selle asemel, et esineda, oleme astunud armeesse," kirjutasid muusikud ja lisasid, et nende ülesandeks on veel ka perede abistamine varjupaikade leidmisega.