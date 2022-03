Sandra Bullock otsustas näitlemises pausi teha

"Võtan pausi niikauaks, kuni ma ei tunne enam nagu tunnen end praegu. Hetkel soovin olla kodus ja kui jätkaksin töötamist, ei oleks see aus nende suhtes, kes enda projektidega minusse investeeriksid," vahendas DigitalSpy.

Bullock ei osanud täpsustada, kui pikalt paus kesta võib. Näitlejannat saab aga kinolinal näha juba märtsi lõpus, kui esilinastub tema uus film "The Lost City". Lisaks esilinastub juulis teinegi film "Bullet Train", mille filmivõtted leidsid aset eelmisel aastal. "Bullet Traini" teine peaosaline on Brad Pitt.

"Ma võtan tööd väga tõsiselt, kuid praegu soovin kogu oma aja lastele ja perele pühendada," vahendas CNN Entertainment. Bullockil on kaks last: 12-aastane Louis ja 10-aastane Laila.

Ühtalasi teatas varasemalt Netflix, et Bullock on esimene näitleja, kes on kahe filmiga nende esikümnesse jõudnud ("The Unforgivables" ja "Bird Box").