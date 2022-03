Ewert Sundja annab Kumus soolokontserdi

Ewert Sundja on peamiselt tuntud ansambli Ewert and The Two Dragons liikmena, ent nüüd on ta otsustanud anda publikule soolokontserdi.

22. aprilli kontsert on harukordne pilguheit tema pea 20 aastat kestnud laulja, laulukirjutaja ja esineja karjäärile.

Soolokontserdil kõlab seni avaldamata muusikat, kavereid, lugusid ansambli Ewert and The Two Dragons repertuaarist, ent ka muusikapalasid, mida on Ewert kirjutanud teistele artistidele.

Kontserdi kutse edastas Sundja video teel:

Sundja soolokontsert toimub 22. aprillil Kumu auditooriumis kell 19.