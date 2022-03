Loomaarst Ukraina loomadest: marutaud on see, mida me kõige rohkem kardame

Julija Abrami sõnul peaksid kõik Ukrainast, Valgevenest ja ka Venemaalt saabunud loomade omanikud oma lemmikud registreerima Põllumajandus- ja toiduameti koduleheküljel (PTA).

Abrami sõnade kohaselt saavad ametnikud nii ülevaate, kui palju lemmikloomi Eestis on ning vajadusel abistada vaktsineerimisega. "Need haigused, mis nendega võivad kaasa tulla, need natukene ohustavad ka Eesti lemmikloomi."

Küll aga rõhutas Abram, et siia saabunuid lemmikloomi tuleks kindlasti enne PTA ametniku ülevaatust hoida karantiinis. "Meil on oht, et nad on näiteks marutaudi nakatunud või neil on koerte katk," ütles Abram ja lisas, et need haigused on äärmiselt nakkavad.

Lemmikloomade karantiini puhul tuleb jälgida, et looma ei lasta kokku teiste loomade ning ideaalis ka inimestega. Juhul, kui on vaja minna välja, tuleb Abrami sõnul loomal kasutada lühikest rihma ning võimalusel suukorvi.

"Marutaud on see, mida me kõige rohkem kardame," tõdes Abram ja lisas, et kuigi Eestis on haigus suudetud välja tõrjuda, on siiski oht, et see võib tagasi tulla.

Paljud Ukrainast Eestisse saabunud sõjapõgenikud ei ole kaasa võtnud enda lemmikloomade dokumente. Ka ei pruugi omanikud mäletada, mis haiguste vastu on nende lemmik vaktsineeritud. Nii tõdes Abram, et sellisel juhul peavad Eesti loomaarstid igaks juhuks loomi veel vaktsineerima.

"Need inimesed on väga-väga tänulikud, et üldse neile sellist abi pakutakse," sõnas Abram, kelle sõnul on paljud lemmikloomade omanikud suhtunud olukorda hästi. "Nad on ausalt öeldes lausa šokeeritud, et nii palju vabatahtlikke inimesi aitavad."

Küll aga tõdes Abram, et siiani on eestlased olnud lahked annetajad, ent puudust tunnevad loomad eelkõige toidust. Vajadus on tekkinud ka kassiliiva ja liivakastide järele.