"Seksi ja linna" jätkusari "And Just Like That" saab teise hooaja

Mõni aeg tagasi ilmus kultussarjale "Seks ja linn" jätkusari "And Just Like That". Nüüd on kinnitatud, et uusversioon saab endale veel ka teise hooaja.

Uudist sarja "And Just Like That" teisest hooajast kinnitas tegevprodutsent Michael Patrick King.

"Mul on hea meel jutustada põnevaid lugusid nendest julgetest tegelastest, keda kehastavad võimsad näitlejad. Me kõik oleme elevil," sõnas King.

Sarjas "And Just Like That" astusid üles "Seksi ja linna" staarid Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ja Cynthia Nixon. Samantha Jonesi kehastanud Kim Cattrall uusversioonis kaasa ei teinud. Jätkusari jälgis peategelaste Carrie, Miranda ja Charlotte elu nende 50. eluaastates.

Darren Stari loodud ja Michael Patrick Kingi edasiarendatud sari "Seks ja linn" jooksis aastatel 1998-2004 HBO-s kuus hooaega. Eestis näitas sarja toonane TV 6. Sari põhines Candace Bushnelli 1996. aasta samanimelisel raamatul. King lõi sarjast ka kaks järjefilmi.

Hetkel pole veel teada, millal uus hooaeg teleekraanidele jõuab.