Näitleja Anna Sergejeva: Odessas on alati olnud väga loominguline õhkkond

Sergejeva selgitas, et ta on küll sündinud Kiievis, kuid kui ta oli vaid kahe kuu vanune kolis tema perekond Eestisse. "Ma lõpetasin siin Läänemere gümnaasiumi ja pärast kooli otsustasin minna Kiievisse teatriülikooli," ütles ta ja lisas, et Kiievist leidis ta endale mehe. "Pärast ülikooli me tulime Tallinna ja elame siin juba seitse aastat," selgitas ta ja lisas, et hetkel töötab ta koos oma näitlejast abikaasaga Vene Teatris.

Ta selgitas, et armastab väga Odessat ning käis seal tihti suviti puhkamas. "Seal on väga vahva filmifestival, kuhu me sõitsime iga suvi koos ülikoolikaaslastega," ütles ta ja mainis, et Odessas toimuvad ka paljud filmivõtted. "Imelik on see, et kui mina käisin ülikoolis, siis Odessas räägiti nii vene kui ka ukraina keelt, nii et kõik said teineteisest aru ja olid sõbrad, selle keeleretoorika tõi Putin Ukrainasse, seda seal varem ei olnud."

"Odessas on alati olnud väga loominguline õhkkond, nagu meie Kalamaja, alati on kuhugi minna muusikat kuulama või etendusi vaatama," ütles ta ja kinnitas, et temal ei jää üle midagi muud kui palvetada.

Hetkel on Sergejeval Ukrainas väga palju sõpru ja tuttavaid. "Väga paljud jäävad sinna, nad ei taha ära sõita, kuigi ma kutsun neid Eestisse, aga nad tahavad jääda Ukrainat kaitsma," tõdes ta ja lisas, et ei kujuta ette, millal tal endal õnnestub uuesti Ukrainasse minna. "Ma unistan sellest."