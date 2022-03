Ettevõtja korjab Eestist maastikuautosid, mida Ukrainasse rindele saata

Eesti IT-ettevõtja Ragnar Sass kogub kokku maastikuautosid, et need nädala lõpus Ukraina poole teele saata. Esialgse plaani kohaselt soovitab ta saata Eestist teele kuus autot, kuid ta ei välista, et see hulk võiks ka kasvasda.

Muuhulgas ostis Sass enda raha eest Toyota Hiluxi. "Auto jõuab laupäeval Ukraina piirile, kus me kohtuva Harkivi kaitsjatega, kes võtavad selle üle ja viivad Harkivi eesliinile, kus seda hakatakse kasutama kohaliku sõjaväe poolt," ütles ta ja lisas, et tõenäoliselt kasutatakse autot näiteks sõdurite ja relvade vedamiseks.

"Ma olen väga kursis sellega, mis toimub Ukrainas, mul on seal sugulased," selgitas ta ja lisas, et tema abikaasa vanemad elavad Vinnõtsja linnas ning keelduvad sealt tulema Eestisse. "Teine asi on selles, et kui vaadata seda sõjaolukorda, siis see selgelt venib, seega praeguseks hetkeks on oluline küsimus selles, kuidas kohalikud kaitsjad liiguvad, mistõttu on transpordivahendid üks põhiline asi, mida on vaja."

Sass tõi ka välja, et praegusel hetkel teeb Ukraina väga palju väikese rühmaga rünnakuid. "Põhimõtteliselt nad sõidutavad neli- viis inimest, neid on kaasas tankirusikad ja siis kuskilt metsa vahelt ründavad," ütles ta ja mainis, et sellist asjade jaoks on ka tema ostetud Toyota Hilux ideaalne. "Leedust on sinna saadetud juba sada autot, Lätist on läinud ka paarkümmend."

Hetkel on Sassi eesmärk, et reede hommikul hakkaks Ukraina poole liikuma kuus autot. "Loomulikult oleks hea seda arvu suurendada seitsme-kaheksani, hea oleks, kui need autod oleksid lihtsad ja maksaksid suurusjärgus 4000 kuni 6000 eurot," ütles ta, lisades, et nende autode puhul pole oluline välimus, vaid see, et nende veermik ja mootor töötaksid. Samuti tõi ta välja, et nad ei taha viia ka automaatkastiga autosid. "See peab olema nii lihtne, et ka kohalik traktorist suudaks selle korda teha."

"Kui kellelgi on selline lihtne auto ja ta tunneb, et ta oleks valmis seda kas annetama või siis mingisuguse mõistliku summa eest maha müüma, siis võiks võtta meiega ühendust," rõhutas Ragnar Sass, kellega saab ühendust võtta aadressil ragnar.sass@gmail.com.