Mirko Rajas: ka TikToki ja Instagrami huvilised võivad teatrist saada suurepärase elamuse

Teisipäevases "Vikerhommikus" rääkisid Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas ja näitleja Taavi Tõnisson, kuidas teater peab pidevalt ajaga kaasas käima ja noortega dialoogis olema, et neile atraktiivseid etendusi luua. Rajas leidis, et on täiesti normaalne, kui noor käib teatris mitte ainult enda initsiatiivil, vaid kooli või pere algatusel, sest see võib avada neile täiesti uue maailma.

"Teismeeas on normaalne, et sul on nii palju erinevaid huvisid. Need, kellele meeldib TikTok ja Instagram võivad ka teinekord teatris suurepärase elamuse saada," rääkis Rajas. "Neid on n-ö sunniviisiliselt teatrisse toodud, kuid nad võivad sealt avastada enda jaoks täiesti uue kunstiliigi ja nende maailmavaade muutub tänu sellele palju suuremaks," lisas ta.

Saatekülalised arutlesid selle üle, kuidas noortele aktraktiivseid etendusi luua. "Noortega on see, et ei tohi proovida aimata, mis neile meeldiks, vaid tuleb natuke kuulata ja silmad lahti hoida, millistes keskkondades nad liiguvad, mida nad mõtlevad ja sealt teatrina edasi arendada oma visuaalset identiteeti, repertuaari ja sisu. Kui me hakkame proovima publikule meeldida, siis sellest tavaliselt head nahka ei tule," rääkis Rajas.

"Me peame leidma läbi dialoogi millegi uue ja seda kogu aeg käimas hoidma ning arendama. Üks Noorsooteatri eriomadusi ongi see, et me peame olema valmis pidevateks muutusteks," selgitas Rajas Noorsooteatri noortepärasust.

"Tuleb teha lavastusi teemadest, mis neid kõnetavad ja olla mitmekülgne," vastas Tõnisson küsimusele, kuidas noore inimese huvi teatris käimise vastu võiks püsida. "Kui ühest noorele vaatajale suunatud lavastusest saab erakordselt suur sündmus, siis on tegelikult küsimus, et miks see nii suur sündmus ikkagi on," teatas Tõnisson. "Me peaksime igal hooajal leidma võimalusi, et selliseid lavastusi teha," lisas ta.

Mõlemad saateosalised kinnitasid, et hetkel kõnetab noori Noorsooteatri etendus "Miks me varastasime auto?".