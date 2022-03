Kuningas ja Linna: muusikal on tugev vastutoime hävingule

Muusikud Marten Kuningas ja Robert Linna on veendumusel, et kuigi praegusel ajal võib uue singli välja andmine olla eetiliselt küsitav, peaks seda siiski tegema, sest muusika ühendab ja ravib.

"See on eelkõige eetiliselt keeruline," vastas Linna "Terevisioonile" uue muusika välja andmisest praegusel ajal. "Hetkel kui kümned miljonid inimesed on hädas, siis tundub enda uut singlit esitleda imelik. Teisest küljest, kui Putini eesmärk on külvata hirmu, traumat, hävitada kultuuri... Praegu on ju enesest mõistetavaks muutunud see, et igasugustelt kontsertitelt ja etendustelt läheb osa tulust Ukraina abistamiseks," lisas ta.

"On väga hea, et muusikutel on sügiseni esinemised kirjas. Muusikal on õilis eesmärk juures" arvas Linna. "Praegu on potentsiaalselt viljakas aeg. Muusika ühendab ja muusikal on tugev vastutoime hävingule," arvas Kuningas. "Muusika ravib," lisas ta.

Peagi koos lavale astuvad Kuningas ja Linna teavad teineteist juba vähemalt kümme aastat. Tutvus sai alguse tänu ühisele muusikaarmastusele - oldi teineteisele inspiratsiooniks. "Seejärel tulid kitarrid mängu ja siis juba juttu jätkus kauemaks," rääkis Linna. Lisaks on mõlemal muusikul umbes sama vanad lapsed - ka see ühendab.

"On kindlasti lugusid Marteni soolokarjäärist. otsapidi Miljardite osakonnast ja minu poolt tuleb loomingut ansamblilt Kuradisaar," vastas Linna küsimusele, mida koos esitatakse. "On ka lugusid, mida mitte keegi pole varem kuulnud," lisas ta. "Täitsa uus kraam," nõustus Marten.

Kuningas ja Linna on varasemalt esinenud enamasti The Beatles'i loominguga, kuid teisipäeval tutvustasid nad enda uut repertuaari.