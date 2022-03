Eplikud: metal aitab olla rahulikum inimene

Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat" jagasid Vaiko Eplik ja tema poeg Villem Richard Eplik enda jaoks südamelähedast ja neid kõige enam mõjutanud muusikat. Saates kõlas läbivalt palju just metal-muusikat. Eplikud tõdesid, et metal'i-tegijad on tegelikult enamasti rahulikud pereinimesed, kes end lihtsalt laval välja elavad.

Vaiko Eplik paljastas, et talle tundus umbes kuni Villemi teismeeani, et võib-olla poeg üldse muusikaga tegelema ei hakkagi. Vaikole tundus, et varasemas lapsepõlves naeris Villem pillimängu välja. Nüüdseks on Villem lausa kolme metal-bändi liige – tema pärusmaaks on kitarrimäng ja vokaalid.

"Minust hakkab siiski ka mingisugune indie-inimene välja kooruma," lisas Villem.

Vaiko esimeseks väljavalitud looks osutus Nirvana "Lithium". Vaiko tõdeb, et tänapäeval ta enam Nirvanat nii palju ei kuula, kuid noorena oli bänd tema lemmikute hulgas ja ta on isegi Nirvana lugusid esitanud.

"Ma lähtusin sellest, et mis lood on kujundanud minu sooloalbumit, millega ma olen tegelenud pikka aega," vastas Villem küsimusele, kuidas tema enda neli lugu saate jaoks välja valis. Villemi valitud lugudest kõlab esimesena Kannabinõidi "Ring", mis tutvustab kuulajatele doom metal'i žanrit.

Vaiko valitud teine lugu on Pia Frausi "Moon Like a Pearl". "Neil oli väga äge lauljatar, kellega hiljem abiellusime ja saime Villemi," tutvustas naljatledes Vaiko enda teist saates kõlanud lugu. Ta lisas, et Pia Fraus on ka väga lahe bänd ja ta on hea meel, et Villiami ema Kristel on bändis tagasi.

"Neil ei ole bassimängijat, neil on kaks väga madalat kitarri ja neil on selline signatuurmanööver, mida neile meeldib kasutada. Kõige madalam keel pole isegi noodile häälestatud," tutvustab Villem teist enda valitud lugu, milleks oli Ameerika sludge metal'i ansambli Floor lugu "Kallisti Song For Eris". Lugu on siiski rõõmsam ja päikselisem kui eelmine, tõdes Villem.

"Kuna ma ainult neli lugu sain valida, siis ma teadsin, et mingi Briti loo pean valima. Sel ajal ma olin peamiselt Inglise muusika meelevallas," teatas Vaiko sissejuhatuseks enda kolmandale loole. "Mulle selle bändi juures on alati meeldinud esiteks see, kuidas nende bassimees ja trummar koos mängivad ning nende laulja kräunuv hääl," selgitas ta.

Järgmiseks kõlas kolmas Villemi valitud lugu Hella "Magixburg". Villem rääkis tutvustuseks, et Hella on see, mida tema oma bändiga püüab teha ning millele on lisatud juurde wow-efekt. "Minu enamus lood on ilma moonutuseta. Ma jõudsin mingisse kohta niimoodi, et ma lisasin doom metal'ile nii palju mutatsioone juurde," selgitas Villem enda muusikategemise teekonda.

Metal-muusikast rääkides tõdesid Eplikud, et see aitab üldse olla rahulikum inimene. "Metal on viis on tunda end võimsana ja välja elada, nii et sa saad olla rahulikum ning toredam inimene, kui sa lava pealt maha lähed."

Vaiko sõnul on see ka üks müüte, mis tuleb murda, et metal-muusika viljelejad on kuidagi agressiivsemad kui mõne muu žanri muusikud.

"Võiks olla kohustuslik kuulamine kõigile, kes siin viimastel aastatel väidavad, et bändimuusikas või rokkmuusikas ei toimu midagi ägedat. Üks huvitavamaid lugusid, mis ma olen paari aasta jooksul kuulanud," teatas Vaiko peale Hella loo kuulamist.

Vaiko viimaseks valitud looks sai J.M.K.E. "Kajakad". Vaiko sõnul ei kuulanud ta noorena palju kodumaist muusikat, kuid J.M.K.E. oli erand. See on bänd, kus isa ja poja maitsed kattuvad. "J.M.K.E. inspireeris mind üldse midagi salvestama esimest korda Vaiko stuudios," nõustus Villiam. "Kui kellegi käest Eestis õppida, kuidas albumit teha, siis Villu on see mees," arvas Vaiko.

"Ma tükk aega mõtlesin, et mis see neljas lugu võiks olla ja kui ma selle loo juurde jõudsin, siis miski teine ei tundunud parem. Ma ei kuula ainult kitarrimuusikat." Villem lisas, et talle meeldib ka räpp ning tema bändi kevadel ilmuval debüüalbumil saab isegi teda räppimas kuulda. Villemi viimaseks välja valitud looks sai Dia Antwoordi "Fatty Boom Boom".