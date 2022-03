Eesti Laulu poolfinalist Boamadu avaldas Saka rahvamajas salvestatud albumi

"Sõpradega nädal aega ühe katuse all elada on parim viis, kuidas muusikat teha. Plaadil on 12 eriilmelist pala, mis jutustavad sellest samast elust, mida me kõik siin maakeral elame. Ühele loole kirjutas sõnad ka Aapo Ilves," iseloomustas bändi solist Peeter Priks.

"See album näitab meie loomingut mitmest erinevast küljest ning meile meeldibki avastada nii roki krõbedamaid kui ka pehmemaid külgi. Kokkuvõttes teeme ikkagi muusikat, mida ise kuulata tahame," lisas Priks.