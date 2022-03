Joel Juht polaarmaratonist: see oli rõve

Ultrasportlane Joel Juht lõpetas pooletuhande kilomeetri pikkuse ränkraske maratoni lumehangede vahel. Kuigi ta on uhke, et täitis endale viis aastat tagasi antud lubaduse, tõdes ta "Ringvaates", et kogemus ise oli raske ja rõve.

Juht asus polaarmaratonile esimest korda juba 2019. aastal, kuid oli sunnitud vigastuse tõttu selle pooleli jätma. Pärast seda polnud ta kindel, kas on valmis selle ka teist korda ette võtma.

"Me räägime ikka maailma kõige raskemast ultraformaadist, mis toimub miinuskraadides. Ka sellel üritusel oli –25 kraadi ja põhjatuuled. Erinevad võrdlused Yukon Arcticuga ja Põhja-Rootsis Lapimaal oleva võistlusega oli see, et sellel korral oli raskem puhtalt seepärast, et ilmastikuolud muutusid nii drastiliselt."

Juht rääkis, et ühel päeval oli temperatuur +6, öösel aga –25 kraadi. "Samuti tuuled, siis rada kadus ära, tuisk – ühesõnaga kõik ekstreemsed olud, mis olla said."

Ta ütles, et alguses lähevad kõik suure hooga minema ja mõtlevad, et mis see ikka ära ei ole. "Aga kui esimesed kaks päeva oli sisuliselt tegemist mägironimisega, kus sa vead enda järel 40-kilost kelku, millel on kõik elu peal, siis see ei tundunud üldse meeldiv."

Esimese päevaga liikus Juht 95 kilomeetrit. "Kaks tundi magasin, tuli järgmine 85 kilomeetrit. Võistluse lõpetamisest on praeguseks möödas 10 päeva ja ta tõdes, et füüsiliselt on praegu keeruline aeg.

"Mu keha, uni ja kõik on sassis. Ma magan pooleteisttunniste tsüklitega. Jalad valutavad, siis jälle ei valuta, siis jälle valutavad. Käib taastumise periood ja ma püüan leida võimalikult palju lahendusi, et saaks kõik ilusti korda."

Juht lubas endale, et teeb polaarmaratoni läbi, viis aastat tagasi. "Aga siis ei olnud mul tõesti eesmärki tagasi minna, sest see on tõesti lihtsalt nii rõve. /---/ See oli väga raske."