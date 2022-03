Måneskin esineb Tallinnas järgmisel kevadel

"Meil on nii hea meel teile lõpuks teada anda, et tuur Loud Kids saab olema veel võimsam, lausa ülemaailmne. Jõuame oma esimesele tuurile USA-sse ning Euroopa kontserte teeme rohkem ja suuremalt kui enne planeeritud," teatas bänd.



"Loomulikult on selliseid sõnumeid raske edastada kui samal ajal toimub Ukrainas kohutav sõda ja süütud inimesed kannatavad. Oleme toimuva tõttu väga kurvad ning südames ja mõtetes koos ukrainlastega," lisasid nad.

"Võimul olevate inimeste otsuste tõttu, mis nii paljude süütute inimeste elusid mõjutavad, jätame me ära oma Venemaale planeeritud kontserdid. Me peame ühiselt toetama rahu, nüüd ja alati."



Måneskin on esimene Itaalia bänd, kes on jõudnud UK singliedetablis tipp-10-sse ning teine bänd Eurovisiooni ajaloos, kes on leidnud koha Billboard Global 200 US edetabelis. Globaalse fenomenina on neil juba ette näidata seitse teemant-, 161 plaatina- ning 37 kuldplaadi staatust ning miljoneid kuulamisi ja vaatamisi platvormidel, nagu Spotify, Youtube, Deezer jne.



Måneskin sai alguse aastal 2016. Vokalist Damiano, bassist Victoria, kitarrist Thomas ja trummar Ethan kohtusid ning valisid endale nimeks Måneskin, mis taani keeles tähendab kuuvalgust. Nime soovitas Victoria, kes ise on poolenisti taanlane. Bändi muusikat saab kirjeldada erinevate muusikaliste mõjutajate seguna – on nii rock'n'roll'i, räppi ja hiphopi, reggae't, funki ja poppi.



Nende karjäär algas tänavamuusikutena Rooma tänavatel ning 2017. aastal osalesid nad Itaalia versioonis saatest "X-Factor", kus said teise kohta. Debüütsingel "Chosen", mis saate ajal ilmus, kogus miljoneid kuulamisi ning jõudis topeltplaatina staatusesse. Samanimeline EP, mis tuli välja 2017. aasta detsembris, jõudis kahe kuuga plaatina staatusesse.



Bändi esimese 21-kuupäevalise 2018. aasta veebruarist aprillini toimunud tuuri piletid müüdi välja paari tunniga. Sama aasta märtsis ilmus singel "Morirò" ning seejärel "Torna a Casa", mis sillutasid teed uuele, täies mahus bändi kirjutatud albumile "Il Ballo Della Vita" oktoober 2018. Plaat jõudis esikohale FIMI/Gfk edetabelis, neli singlit jõudsid esikümnesse ning vaid paar tundi peale ilmumist oli album iTunesis esikohal ja teisel päeval pärast ilmumist olid kõik lood Spotify tipp-50 hulgas. Miljon kuulamist koguti vähem kui 24 tunniga.



Albumi edu tuules suundus Måneskin 2019. aastal Il Ballo Della Vita Euroopa tuurile, mis lisaks Itaaliale hõlmas esinemispaiku Hispaanias, Prantsusmaal, Belgias, Šveitsis, Saksamaal ja Suurbritannias. Tuuri raames andis bänd rohkem kui 70 väljamüüdud kontserti.



2019. aasta lõpust 2020. aasta kevadeni elas bänd Londonis, kus töötasid oma muusikalise stiili ja uue materjali kallal. Selle tulemusena ilmus 2021. aasta märtsis teine album "Teatro d'ira: Vol. I", mis jõudis samuti plaatina staatusesse. Märtsi alguses võitis tänaseks tuntud lugu "Zitti e Buoni" Sanremo Music Festivali ning mais triumfeeris sama laul juba Eurovisiooni lauluvõistlusel.



Ka möödunud sügis oli bändi jaoks väga tegus – septembris esineti Pariisis projektis "Global Citizens Live" koos staaridega, nagu Ed Sheeran, Elton John, Black Eyed Peas jt. Lisaks käis bänd nii Jimmy Falloni kui ka Ellen DeGeneresi saates ning esines MTV Europe auhindade jagamisel. Viimasel sündmusel tuli Måneskin võitjaks parima rokkartisti kategoorias. Bänd soojendas Las Vegases The Rolling Stonesi ja andis mitu väljamüüdud kontserti USA-s ja UK-s.