Beckham andis oma miljonite jälgijatega Instagrami konto üle Ukraina arstile

Laste anestesioloogi ja piirkondliku sünnituskeskuse juhataja Irõna näitas, kuidas rasedad ja vastsed emad kokkusurutult keldris sõja eest varjusid, vahendab The Guardian.

Naised evakueeriti koos lastega sinna juba Vene sissetungi esimesel päeval. Irõna postitas pilte vastsündinud lastest intensiivraviosakonnas, keda aitasid elus hoida Unicefi annetatud hapnikugeneraatorid. Ühes klipis oli noor ema Yana hoidmas enda poega, kes sündis hingamisprobleemidega ning kelle kodu oli juba purustatud.

Irõna sõnas, et töötab ööpäev läbi. "Tõenäoliselt riskime oma eludega, kuid me ei mõtle sellele üldse. Me armastame oma tööd... Siin on arstid ja õed, me muretseme, nutame, aga keegi meist ei anna alla," rääkis ta.

Beckham on Unicefi saadik aastast 2005. Ta ärgitas oma jälgijaid üles annetama heategevusorganisatsioonile, mis töötab Ukrainas ja aitab peredele tagada juurdepääsu puhtale veele ja toidule, tarnida sünnitushaiglatele esmaabikarpe ja tagada lastekaitseteenuste jätkumist.

"Tänu teile aitavad annetatud hapnikugeneraatorid vastsündinutel kohutavates tingimustes ellu jääda," ütles arst.

Ukraina suuruselt teine linn Harkiv on olnud kolm nädalat Venemaa pommitamise pidev sihtmärk.