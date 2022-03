Pärismuusika Aida sünnipäeval astub üles etnobänd Tuuletar

Tuuletari looming on energiline, harmooniline ning saanud mõjutusi soome luulest. Koosseis iseloomustab ennast järgmiselt: "Teeme, mida teeme, sest armastame oma keelt, austame oma juuri ja tahame avastada. Kaevame ja otsime, vallutame ja ebaõnnestume, jääme ja läheme, kuid me ei lõpeta kunagi liikumist, hoolimist ega austamist." Tuuletar on käinud esinemas erinevatel Euroopa festivalidel ja jõudnud ka Austraalia ja Uus-Meremaa lavadele. Samuti on nende looming kõlanud "Troonide mängus".

Kontsertõhtut alustavad eelmisel sügisel Noorte Pärimusbändide konkursi võitjad Duo Tuus ja Tradimus. Esimene koosseis ühendab viiuli- ja lõõtsamängu ning sõpruskond Tradimus esitab peamiselt enda seatud eesti pärimusmuusikat välismaisete vürtsidega. Sünnipäevaõhtu lõpetab kohalik bänd Zetod, kes esitab setokeelset segu rahvalaulust, rokk- ja punkmuusikast.

"Praegustel keerulistel aegadel oleme eriti tänulikud selle eest, et meie oma rahvuskultuuri hoidev ja toetav maja Viljandis on olemas ja saame pidada juba 14. sünnipäeva. See tähendab, et juba 14 aastat on siin kõlanud palju omanäolist ja inspireerivat muusikat, milles on omavahel segunenud nii uue kui ka vana põlvkonna viisid ja traditsioonid," kommenteeris Eesti Pärimusmuusika Keskuse juht Tarmo Noormaa. Ta lisas, et Viljandis asuvas Aidas on kõigi nende aastate vältel nähtud kõvasti vaeva, et pärimusmuusika oleks Eesti rahva südametes ja kättesaadav kõigile huvilistele.