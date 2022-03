Festivalil Retrobest esinevad Lou Bega, Bad Boys Blue ja DJ BoBo

Välisartistidest astuvad ühise erikavaga üles Hermes House Band ja Lou Bega, kuulda saab kuulda selliseid lugusid nagu "Country Roads", "Rythm of the Night" ja "Mambo No.5". Samuti astub üles Saksamaa üks müüdumad artiste DJ BoBo, kes toob publiku ette lood "There Is A Party", "Freedom", "Somebody Dance With Me", "Feeling", "Everybody" ja palad uuelt albumilt "KaleidoLuna".

Otepääle saabub Saksa popartist Sandra, kes on oma karjääri jooksul on müünud üle 30 miljoni albumi, ta jagab lava tantsutrupiga Ballett dancers. Retrobestile on tulemas ka Bad Boys Blue, kes esitab lugusid "You're a Woman", "Pretty Young Girl" ja "Come Back And Stay".

Spetsiaalselt Retrobestiks teevad erikava ansamblid Terminaator ja Smilers. Lisaks astuvad kahe päeva jooksul lavale Anne Veski, 2 Quick Start ja Ivo Linna & Supernova.

Festival Retrobest toimub 1. kuni 2. juulini Pühajärve ääres.