Ivo Linna: kui lugu tuleb hingest, siis ta läheb hinge

Vabarna ja Linna koostööloo "Rändur" loomisesse oli kaasatud ka Aapo Ilves, kes kirjutas loole sõnad. Vabarna tunnistas, et tal võttis mitu päeva aega, et saada üldse sellesse soonde, et loost tuleks õige asi.

"Lõpuks tuli väga minulik asi – selline kantrilik ja rändamise teemal, mis praegusel rändamise ajal maailmas on täiesti asjakohane," kirjeldas Vabarna.

Linna on samuti tulemusega rahul. "Nii viis, orkestreering, tekst moodustavad ühe korraliku ilusa lillepoti. See on tervik."

Vabarna tõdes, et Linna on jõudnud muusikukarjääris sellisesse punkti, kus tema kohta võiks öelda laulujumal ja -isa.

Heliloojana on Linna olnud kõvasti vähem viljakam kui lauljana – heliloojana on tema arvel kolm lugu: "Vana lokomotiiv", "Aasta siis oli '65" ja "Sülita vaid allatuult". Linna märkis, et kui alguses oli tuhin ka endal lugusid teha, siis ajapikku sai ta aru, et tal ei ole seda annet.

"See peab sündima looja sees, tema valude, rõõmude, armastuse tagajärjel. Sa pead selle saama selle välja paisata. Kui see tuleb hingest, siis ta läheb hinge. See ei ole ühepäevaliblikas," selgitas Linna, kuidas peaks üks lugu sündima.