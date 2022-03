Sal-Saller: meelelahutajana on segastel aegadel keeruline end õigesse kohta panna

Saates "Hommik Anuga" olid külas Hendrik Sal-Saller ja tema poeg Sebastian. Sal-Saller tõdes, et praegusel ajal on veider olla meelelahutaja, sest kui meie ümber valitseb kaos, tekitab lavale minek ja naeratamine justkui sisemise vastuolu.

Sal-Saller on üks neist, kes kirjutas loo Ivo Linna duettide plaadile. Lugude kirjutamisest rääkides märkis ta, et ennekõike tuleb pidada silmas seda, kellele sa lugu kirjutad.

"Hästi oluline on see, et inimene, kes seda laulab, peab suutma seista nende sõnade taga ja end sinna sisse mõtestada. Juhul kui ma endalegi kirjutan, pean arvestama sellega, et ma suudaks seda järgmised aastad ausa näoga lavalt laulda, et see poleks minuga vastuolus."

Lugude kirjutamiseks vajab Sal-Saller vaikust ja rahu, nõnda ta kirjutada ei suuda, et ümberringi käib möll. Ta ei ole kindel, kas ta just praegusel ajal on erakordselt heas hoos, vaid leiab, et võiks teha rohkem.

"Viimased kaks, varsti kolm aastat on mind tagasi hoidnud. Ajaga tuleb ka see, et pöörad rohkem tähelepanu kvaliteedile kui kvantiteedile. Kuigi see on alati pigem nii olnud. Aga enda jaoks see latt aina tõuseb. See on see sisemine heitlus, et mida anda välja ja mida mitte. Kogu aeg midagi peas käib, aga see muutub ajas palju."

Smilers saab järgmisel aastal 30-aastaseks. Sal-Saller tõdes, et praegused ajad on väga segased ajad olla meelelahutaja.

"Mul on olnud väga keeruline panna ennast õigesse kohta, kuigi ma tean, kus ma pean olema. Ma tean, mida ma teen. Ma tean, milleks ma teen. Aga kui meie ümber valitseb selline kaos ja julm olukord, siis lavale minna, naeratada ja teha õhtust tore meelelahutussündmus, sisemiselt oled sa oled endaga justkui vastuolus."

Vahepeal ei ole ka, tõdes ta siiski. "Sa mõtled, et teed seda ikkagi sellepärast, et kõigil on halb ja kõik tahaks korraks sellest puhata." Kalender on Sal-Salleri sõnul praegu bändil punane – mai, juuni, juuli, august on Smilersil esinemisi täis.